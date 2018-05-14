Україна готується до Дня вишиванки: історія та традиції свята

Цього дня усі бажаючі можуть долучитись до свята, вдягнувши вишиванку на роботу або навчання.

Українці та прихильники України у всьому світі готуються відзначати День вишиванки, який цього року припадає на 17 травня.

Читайте такожУ Тернополі під час фестивалю «Цвіт вишиванки» встановили рекорд із найбільшої кількості депутатів у вишиванках на одній локації (Фото)

Це свято, присвячене українській національній культурі і традиціям, попри свій відносно молодий вік вже набуло широкої популярності та стало традиційним. Святкові акції, присвячені українській вишитій сорочці, проводяться не лише в Україні, але й далеко за її межами – у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії, тощо.

В цей день, який щороку відзначається в третій четвер травня, усі бажаючі можуть долучитись до свята, вдягнувши вишиванку на роботу або навчання.

Тисячолітня традиція української вишиванки

Українська сорочка, прикрашена орнаментованою вишивкою, протягом багатьох століть носилася в Україні як елемент повсякденного та святкового одягу. За словами істориків, перші зразки вишивки на території України з'явилися ще за доби скіфів (VII—III ст. до н. е.).

У Новий та Новітній час вишиванка стала одним з ключових елементів українського національного вбрання. У XIX столітті класик української літератури Іван Франко почав поєднувати вишиванку з сучасним йому європейським костюмом, започаткувавши подібну моду серед свого оточення.

Вишиваному орнаменту сорочок традиційно надавали містичного, оберегового значення: вишиванка захищає від усього лихого, символізує здоров’я, красу та відданість родині. За традицією, сорочку для немовляти мала вишити мати або бабуся.

Характерні мотиви в орнаментах вишивки різняться у різних регіонах країни. Найчастіше говорять про два домінуючих мотиви: геометричний (Гуцульщина, Поділля, Полтава) та рослинний (Буковина, Волинь, Поділля, Побужжя). В українській вишивці переважають червоний та чорний кольори, яким народний фольклор надає магічного значення.

У роботах сучасних майстрів поширений комбінований орнамент, який поєднує традиційні мотиви та кольори в єдине ціле.

День Вишиванки в Україні: історія свята

День вишиванки було започатковано студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році. Спершу вишиванки одягнули лише кілька десятків студентів та викладачів.

Протягом наступних років масштаби святкування в Україні лише росли: у 2010 році День вишиванки відзначали, зокрема, у Львові, Рівному, Запоріжжі та Симферополі. Крім того, до нього почала долучатись українська діаспора по всьому світу. Примітно, що того року активісти пропонували долучитись до акції тодішньому президенту України Віктору Януковичу, однак надісланий йому лист так і залишився без відповіді.

У 2012 році в Чернівцях започаткували традицію дарувати вишиванки немовлятам, народженим в День вишиванки. А у 2014 році свято відзначали, окрім України, вже у восьми країнах світу: США, Канаді, Німеччині, Італії, Франції, Португалії, Румунії, і навіть в Росії, попри анексію Криму та розв’язану Кремлем агресію на Донбасі. Зростаючі масштаби свята привели активістів до необхідності створення організаційного комітету для координації святкових заходів. Вже наступного року День вишиванки отримав підтримку на державному рівні.

З початком бойових дій на Сході України вишиванки регулярно дарують українським захисникам. На сьогодні географія свята охоплює понад 50 країн.

Традиції Дня вишиванки

Долучитись до святкування Дня вишиванки не складно - варто лиш прийти на роботу або навчання в українській вишитій сорочці.

Однією з найяскравіших традицій свята стали паради вишиванок, які з 2008 року проводяться майже у всіх великих українських містах. Минулого року з нагоди Дня вишиванки в України було проведено низку масштабних заходів: флешмобів, парадів, фотосесій тощо.

Зокрема, у Львові з нагоди Дня вишиванки студенти та працівники університету ім. І. Франка утворили "живу вишиванку". У стінах українського парламенту пройшов показ колекції вишиванок дизайнера Олесі Теліженко. А в Житомирі з нагоди свята одягли у вишиванку пам'ятник основоположнику практичної космонавтики Сергію Корольову.

Цього року до Дня вишиванки провели етнопоказ у столичному Мистецькому арсеналі. Моделями на ньому стали жінки, які воюють на Сході країни. Масштабні святкові акції з нагоди Дня вишиванки заплановано по всій країні.

Вишиванка - бренд сучасної України

З відродженням незалежної України вишиванки стали знову поступово входити до гардеробу українців – не лише святкового, але й повсякденного. Вишиванки почали з’являтись у гардеробах зірок та на подіумах відомих брендів.

Свого часу у вишитих сорочках з українськими мотивами з’являлись на публіці фронтмен легендарного гурту The Doors Джим Моррісон та актор Джонні Депп. Вишиванки є у голівудських акторок українського походження Міли Йовович та Міли Куніс. Від тренду не відстають й інші кінодіви – вишиті сорочки носили, зокрема, Ума Турман, Холлі Беррі та Енн Хетуей. Вишитою орнаметом сукнею хизувались популярна американська співачка Лана Дель Рей та акторка Сандра Баллок.

У вишитих сорочках фотографувались навіть боксер Майк Тайсон та актор Джекі Чан, і цей список є далеко не вичерпним.

Вишиванки або характерні їм орнаменти використовувались у колекціях таких світових брендів як Dolce&Gabbana, Gucci та Valentino.

Наразі вишиванка стала одним з найважливіших «брендів», які дозволяють іноземцям відкрити для себе українську культуру.

УНІАН зясував, до яких святкових заходів з нагоди Дня вишиванки цього року зможуть долучитись жителі та гості найбільших українських міст.