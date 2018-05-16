День вишиванки - 2018: як в Україні будуть відзначати свято української культури

УНІАН з’ясував, до яких святкових заходів на День вишиванки можна зможуть долучитись українці.

Завтра українці та прихильники України в усьому світі будуть відзначати День вишиванки, присвячений українській культурі та традиціям.

Долучитись до свята, яке щороку припадає на третій четвер травня, зовсім не складно. Достатньо прийти в українській вишитій сорочці на роботу, навчання чи один із запланованих на 17 травня святкових заходів.

УНІАН з’ясував, до яких святкових заходів можна буде долучитись на День вишиванки, виділивши наймасштабніші та найкреативніші з них.

День вишиванки у Києві

Мегамарш вишиванок 19 травня

Де і коли: 19 травня, станія метро «Золоті Ворота»

Традиційний «Мегамарш вишиванок» цього року має відбутись 19 травня. Цьогорічна акція, як повідомляється, стане вже двадцятою – ювілейною. Організатори запрошують усіх охочих долучитись до маршу, прибувши у вишиванці до Золотих Воріт об 11:00.

Відповідно до маршруту, учасники маршу пройдуть через Софіївську та Михайлівську площі, Андріївський узвіз та Контрактову площу.

День вишиванки у київському метрополітені

17 травня Київський метрополітен з нагоди свята буде безкоштовно пускати до метро пасажирів у вишитій сорочці. Щоправда, не весь день, а лише з 8 до 11 ранку, і не на усіх станціях а лише на шести: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет" та"Арсенальна".

Святковий концерт Національної філармонії України

Коли: 17 травня

До Всесвітнього дня вишиванки Національний академічний духовий оркестр України підготував концерт «Думи мої, Думи!». Організатори закликали слухачів приходити у вишитих сорочках. На концерті, як повідомляється, буде представлено дві прем'єри: буковинця Олександра Бродовінського та молодого композитора родом з Івано-Франківська Едварда Кравчука. За диригентським пультом - Вікторія Жадько.

«День вишиванки» в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва

Коли:17 травня

Національний музей українського народного декоративного мистецтва підготував до свята музейну збірку української вишивки ХVІІ — ХХ століть. Протягом дня будуть щогодини проводитись екскурсії «Головне про сорочку за 15 хвилин». О 13:00 відбудеться тематична екскурсія «Гарненько в білих сорочках…». А о 15:00 – презентація нової експозиції «Художня вишивка ХVІІ – початку ХХ ст.».

Чоловіча Nоша. Виставка традиційного чоловічого одягу

Де і коли: Музей Івана Гончара, з 10 по 8 липня

З 10 травня по 8 липня у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» проводиться виставка традиційного чоловічого одягу «Чоловіча Nоша».

В українському музейному просторі вперше представили виставку традиційного українського чоловічого одягу кінця XIX - середини ХХ століття. В рамках експозиції представлено традиційний одяг хлопчиків і підлітків, хлопців і наречених, зрілих чоловіків і чоловіків похилого віку. Історія одягу доповнюється предметами побуту й унікальними давніми фотографіями з художнього історико-етнографічного альбому Івана Гончара "Україна та Українці".

Виставка передбачає також серію інтерактивних екскурсій для дітей, лекцій з вивчення чоловічого одягу та демонстраційних майстер-класів з пошиття народних зразків чоловічих сорочок і штанів.

Акція «Вишиванка летить у мандри»

Де і коли: аеропорт «Бориспіль» та інші міжнародні аеропорти України, з 11:00

До Всесвітнього дня вишиванки в українських аеропортах проведуть унікальну інформаційну акцію «Вишиванка летить у мандри».

При перетині кордону на паспортному контролі прикордонники вручатимуть всім іноземцям інформаційні буклети про свято Всесвітнього дня вишиванки, традиції носіння етнічного одягу, та значення для українців, аби ближче знайомити світ з українською культурою.

Дві вишиванки подарують маленьким іноземцям.

День вишиванки у Чернівцях

На «батьківщині» Дня вишиванки має відбутись низка святкових хаходів.

Офіційне відкриття Дня вишиванки та муралу «Заставнівська красуня»

Де і коли: вулиця Університетська, 24, 13:00

На одній з вулиць Чернівців до Дня вишиванки буде відкрито новий арт-об’єкт. У відкритті візьмуть участь митці, меценати та представники влади.

Святкування Всесвітнього дня вишиванки спільно з «Чернівці Фешн вікенд»

Де і коли: вулиця Ольги Кобилянської, 5 – 15:00

Представники індустрії моди, влада та волонтери готують багату святкову програму: етнопокази, благодійний ярмарок, майстер-класи, презентація етногри «Пам’ятайко».

День вишиванки у Дніпрі

Мешканців та гостей Дніпра 17 травня очікує багата святкова програма та етнофестиваль. Заплановано, зокрема, проведення святкового концерту, на якому у вишиванках будуть танцювати зумбу. Заходи выдбудуться на площі Героїв Майдану, початок - о 17:00.

Дніпрян також запрошують долучитися до створення унікального оберегу для бійців зі Сходу країни: захисної ковдри із клаптиків, які будуть вишивати самі жителі.

Крім того, 19 травня у місті презентують гігантську сорочку з вишитим візерунком та зареєструють відповідний національний рекорд.

День вишиванки: Харків

У Харкові з нагоди свята незалежно відбудеться одразу два марші з вишиванками: Вишиванкова Хода, та Парад Вишиванок

Збір на Вишиванкову ходу запланований на 16:00, на Майдані Конституції біля монумента Незалежності України. Парад Вишиванок має відбутись пізніше – о 19:00. Учасники будуть збиратись о 17 30 на Майдані Свободи.

День вишиванки в Одесі

Одеський «мегамарш вишиванок»

Де і коли: 19 травня, 13:00, збори біля готелю «Пасаж» на Дерибасівській

На 19 травня (субота) в Одесі заплановано проведення ХІ ходи у вишиванках. Організатори обіцяють збільшений маршрут та «сюприз від оркестру та хору ВМС України». А крім того – всеукраїнський день вуличної музики.

Крім того, о 18:00 організатори «Вишиванкового фестивалю» готують в одеському хабі "Гостинная" показ патріотичної стрічки "Спадок нації"

День вишиванки святкують у Львові

У Львові ще 12 травня стартував третій фестиваль вишиванки, в рамках якого проводяться флешмоби, майстер-класи та благодійні ярмарки.

17 травня о 14:00 (проспект Свободи перед «Оперним») гостей фестивалю будуть частувати велетенським пляцком (кондитерський виріб з коржів – ред.).

Крім того, планується показ національного одягу інших народів, благодійна вечірка у Fashion club та патріотичний концерт від бійців АТО, гостями якого стануть Наталка Карпа, Софія Федина, гурти Мері, Йорий Кльоц, Шосте чуття та інші.

Раніше УНІАН розповідав про історію та традиції Дня вишиванки - свята, присвяченого українській культурі та традиціям. Святкові акції, присвячені українській вишитій сорочці, проводяться не лише в Україні, але й далеко за її межами – у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії, тощо.