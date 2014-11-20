Загибель 5 військових на 32-му блокпосту розслідуватимуть у прокуратурі

За даними ГПУ, Управлінням нагляду за додержанням законів об’єднаними силами антитерористичної операції військової прокуратури Південного регіону України 13 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Попередньо встановлено, що в період з 2 по 27 жовтня 2014 року понад 100 військовослужбовців Національної гвардії України та Збройних Сил України, які здійснювали оборону та охорону 32 блокпосту поблизу с. Сміле Луганської області, були оточені незаконними військовими формуваннями та перебували під постійним вогневим обстрілом.

Читайте такожБойовики проводять журналістам з РФ "тури" до 32-го блокпосту, хизуючись "перемогою під Смілим"Разом з тим, військовими службовими особами командування сил антитерористичної операції не вжито належних заходів щодо забезпечення постачання на вказаний об'єкт бойових припасів, предметів першої необхідності та засобів життєдіяльності.

Безвідповідальність військових службових осіб призвела до вимушеного залишення території 32 блокпосту, загибелі 5 військовослужбовців та знищення незаконними збройними формуваннями понад 20 одиниць бойової техніки, зазначає ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, терористи в жовтні активно атакували 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині.

Волонтери повідомляли, що бійці на цьому блокпосту вже декілька діб перебувають в оточенні і без води. За їхніми даними, бойовики замінували всі підступи до блокпоста.

26 жовтня президент України повідомив, що оточений 32-й блокпост в с. Сміле Луганської області забезпечений питною водою.

28 жовтня в прес-центрі АТО заявили, що військовослужбовці залишили 32-й блокпост біля села Сміле.

"Підрозділи Національної гвардії України і Збройних сил України на техніці, здійснивши марш під прикриттям сил АТО, без втрат зосередилися в безпечному місці", - йдеться в повідомленні.