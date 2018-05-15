Керівник РІА "Новости Україна" Вишинський має подвійне громадянство - СБУ

У нього виявлено паспорт громадянина Росії.

Керівник РІА "Новости Україна" Кирило Вишинський має подвійне громадянство.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко. "В ході розслідування знайдено паспорт громадянина РФ. Тобто, особа має подвійне громадянство", - повідомив він.

На уточнююче запитання, якими будуть подальші дії, Кононенко відповів: "Крім процесуальних дій, буде розглядатись питання про позбавлення його громадянства. Українського можемо. Але судити нам його краще як громадянина України, правда ж?".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новости Україна" в Києві.

За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новости Україна" Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе "заходів взаємності" у відповідь на дії СБУ проти РІА "Новости Україна".