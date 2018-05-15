Обшуки в "РИА Новости Украина": у Путіна пригрозили "заходами взаємності"

За словами прес-секретаря Путіна, у Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Росія вживе «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новини Україна», але спочатку потрібна більш детальна інформація.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, чи планує російська сторона застосувати такі заходи.

«Заходи взаємності, безумовно, вживатимуться, але щоб говорити щось конкретне, потрібно спочатку все ж таки отримати більш детальну інформацію. Поки ми лише знаємо, що робляться силові дії щодо російських ЗМІ, заходи щодо обмеження свободи наших журналістів, бо вони не виходять на зв'язок, і цього достатньо для жорсткого засудження. В іншому діятимемо кваліфіковано, але, безумовно, наполегливо і захищаючи максимально інтереси російських засобів масової інформації», - заявив Пєсков.

При цьому він відзначив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Як сказав Пєсков, у Кремлі рішуче засуджують і вважають неприйнятними силові дії в Україні щодо російських ЗМІ.

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«У разі, якщо ці дії правоохоронних органів України якимось чином пов'язані з професійною діяльністю цих засобів масової інформації, це є абсолютно обурливими і кричущими діями, які суперечать всім нормам і правилам і які заслуговують найжорсткішого засудження за лінією відповідних міжнародних організацій. Ми, до речі, будемо з нетерпінням чекати на цю жорстку і безкомпромісну реакцію», - сказав Пєсков.

«Українське керівництво і українські силовики вже неодноразово були помічені в силовому впливі на засоби масової інформації, помічені в діях, що йдуть на придушення свободи слова і свободи засобів масової інформації, і ми рішуче це засуджуємо. Тим більше ми засуджуємо і вважаємо неприйнятним будь-які силові дії щодо російських ЗМІ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новини Україна" в Києві.

За її словами, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктури, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новини Україна" Кирила Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ці медіаструктури використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.