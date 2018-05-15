Правоохоронцям вдалося затримати лише одного грабіжника.

В Одесі під час спецоперації з затримання «барсеточників» постраждали троє поліцейських.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, правоохоронці постраждали 14 травня під час оперативних заходів із затримання групи так званих «барсеточників». Зокрема, співробітники карного розшуку вели спостереження за групою осіб, які розбивали вікна автомобілів, звідки викрадали цінні речі.

Як пояснив Форостяк, через труднощі з розкриттям таких злочинів необхідно було затримати зловмисників на гарячому - у момент скоєння злочину. У понеділок, 14 травня, підозрювані на вулиці Канатній витягли сумку з грошима з припаркованої іномарки, після чого правоохоронці почали операцію із затримання.

За його інформацією, одного з підозрюваних затримали на вулиці Розумовській (район Молдаванки), іншим вдалося втекти.

«Один із затриманих чинив опір, тому оперативникам довелося застосувати зброю травматичної дії, що стріляє гумовими кулями», - сказав Форостяк.

Він додав, що троє правоохоронців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Однак Форостяк не уточнив, скільки саме було підозрюваних.

Як розповіли УНІАН у регіональному головному управлінні Нацполіції, правоохоронці постраждали під час спроби одного із зловмисників втекти на автомобілі.

«Він «виписував піруети», виїжджаючи на тротуар, пошкодив при цьому кілька машин. Тоді постраждали і поліцейські, які перебували в службовому автомобілі й поруч із ним. Тобто, правоохоронці постраждали через удар машини злочинця», - сказав інформований представник управління.

За його даними, двоє поліцейських госпіталізовані, ще одному надано медичну допомогу, він перебуває на амбулаторному лікуванні.

В даний час тривають відповідні оперативні заходи.

За деякими даними, зловмисників (представляють злочинне етнічне угруповання) було три-чотири людини, на Канатній з автомобіля вони нібито викрали сумку з 7 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Одесі поліція зі стріляниною переслідувала зловмисників, яких підозрюють у викраденні великої суми грошей з автомобіля.