Біля Конституційного Суду зустрілися прихильники коаліції і Нашої України

«Наша Україна» звернулася до Президента України, Служби безпеки та Генеральної прокуратури з проханням розслідувати заяви п`ятьох суддів Конституційного Суду про тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля Конституційного Суду України заявив лідер «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Ми звернулися до Президента, СБУ, Генпрокуратури з тим, щоб вони розслідували заяви суддів Конституційного Суду про тиск, який чиниться на них».

При цьому він зауважив: «ми хотіли б звернути увагу на те, що КСУ, за ініціативою правлячої коаліції, стає політизованою структурою, і заяви цих суддів про те, що чиниться на них тиск, є безпосередньою причиною того, що ми переконані у необхідності звернення значної громадської уваги на те, щоб КСУ вийшов із політичного тиску».

Водночас, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що в «Нашій Україні» переконані, що відповідальність за тиск на КСУ повинні нести особи, які не виконують Указ Президента про розпуск парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, яке, зокрема, стосувалися терміну позачергових виборів, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що очолювана ним політична сила вже увійшла у виборчий процес. При цьому він висловив переконання, що вибори відбудуться 27 травня.

У той же час він зауважив, що якщо партії, що складають коаліцію, наразі не хочуть розпочати свою передвиборчу кампанію, це їхня справа, «але ми будемо брати участь у виборах».

В.КИРИЛЕНКО разом з тим ще раз висловив своє переконання стосовно того, що Указ Президента про розпуск парламенту був єдиним можливим інструментом для вирішення політичної кризи.

По завершенні своєї розмови з журналістами, В.КИРИЛЕНКО на чолі майже 1,5 тис. колони прихильників «Нашої України» пройшов повз будинок КСУ і колона знову попрямувала до Європейської площі, звідки була розпочата піша хода в рамках акції “Чесний суд – чесні вибори”.

Слід зауважити, що колона прихильників “Нашої України” проходила поруч з прихильниками коаліції, які у кількості до 300 осіб пікетують КСУ. Обидві колони були відділені одна від одної шеренгами співробітників міліції. Прихильники обох політичних сил (“Нашої України” і Партії регіонів - УНІАН) зустрічали один одного вигуками на підтримку своїх лідерів.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил, грубого тиску, як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».

У вівторок, 17 квітня, Конституційний Суд розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264.