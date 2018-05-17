"Бити треба першим, в щелепу": народні депутати розповіли про свою участь у бійках

Для захисту ж народні депутати радять насамперед надійних охоронців.

Далеко не всі народні депутати знають, що їх колезі Мустафі Найєму перепало в центрі Києва під час дорожнього конфлікту з групою чоловіків.

Журналісти вирішили поцікавитися, чи траплялися в житті політиків бійки і скільки вони тепер мають охоронців, ідеться в сюжеті ТСН.

"Не били, в такому розумінні", - твердить Атон Яценко. "Колись били", - зізнається на противагу йому Олександр Третьяков. І додає, що це боляче. "Мене важко побити, я величенький, але якщо їх багато, то звісно", - пояснив він.

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Нардеп Антон Кіссе конкретизує, що мав конфлікти в добу становлення капіталів. "І бив, і отримував - це нормальна справа. У 1990-х", - пояснив депутат.

Михайло Добкін зізнався, що конфлікти мав лише в юності, а тепер від нього може постраждати лише кіт. "Нещодавно коту перепало від мене – гадина, спер їжу зі столу", - пояснив політик.

Приклад стриманості дає колега по парламенту. "Чесно кажучи, мені дуже хочеться когось іноді побити, але я стримуюся", - визнає Ольга Червакова.

Не ставить собі перепон Ігор Мосійчук – він пригадав бійку з Нестором Шуфричем просто в парламенті. Іншу арену депутатських розбірок знає Олександр Вілкул. "У телеефірі всі бачили, коли на мене зі спини напав Парасюк. Довелося йому по-чоловічому відповісти", - пояснив опозиціонер і розповів, що в таких ситуаціях розраховує на свого водія, котрий "прикриє спину".

Насамперед на себе орієнтується Вадим Новинський. "Було. Не будемо ці моменти згадувати. Якщо ти бачиш, що бійки неможливо уникнути, треба бити першим – ось і все", - твердить Новинський. Майстер-клас самооборони підхопив і Вілкул – він пояснив, що бити варто в щелепу, бо це єдине місце, котре неможна натренувати спортивними вправами.

Для захисту ж депутати радять насамперед надійних охоронців: у Рибалки їх двоє, Мосійчука охороняє державна служба, Новинський каже про двох "видимих", однак справжню кількість обидва розкривати не хочуть. Третьяков користується послугами одного, але свідомий, що це радше супровід, ніж надійна безпека. "Просто помічник, який їздить зі мною. Одна людина - це не охорона. Це може бути проти хуліганів - затримати, поки я втечу", - іронізує він.