Парасюк понад десять разів не з’являвся на виклики у справі Бубенчика - прокурор

У зв’язку з цим прокурор висловила сумнів, що депутат Володимир Парасюк, який хоче взяти активіста Майдану Івана Бубенчика на поруки, зможе забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних зобов’язань.

Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк понад 10 разів не з’являвся для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження за підозрою активіста Євромайдану Івана Бубенчика у посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Юлія Малашич повідомила на засіданні Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Бубенчику, коментуючи заяву Парасюка про бажання взяти підозрюваного на особисті поруки.

“Пан Парасюк понад 10 разів викликався у даному кримінальному провадженні для участі у слідчих діях”, - сказала вона. За словами прокурора, депутат жодного разу не з’явився.

“Відповідно постає логічне питання: яким чином він буде забезпечувати виконання підозрюваним Бубенчиком своїх обов’язків, враховуючи дану ситуацію? Це риторичне питання”, - додала Малашич.

Сьогодні на судовому засіданні четверо народних депутатів висловили бажання взяти Бубенчика на поруки - Андрій Денисенко, Олег Петренко, Семен Семенченко та Володимир Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Генпрокуратурі заявили про вручення підозри Бубенчику.

Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ("умисне вбивство"), ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ст. 348 ("посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця").

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру, з якої вилучено пункт про умисне вбивство.

Прокурор просить суд обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Останнє засідання суду з розгляду клопотання відбулося 27 квітня, у засіданні було оголошено перерву через відсутність депутатів, які просили взяти Бубенчика на поруки.