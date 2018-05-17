Парасюк понад десять разів не з’являвся на виклики у справі Бубенчика - прокурор
Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк понад 10 разів не з’являвся для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження за підозрою активіста Євромайдану Івана Бубенчика у посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Юлія Малашич повідомила на засіданні Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Бубенчику, коментуючи заяву Парасюка про бажання взяти підозрюваного на особисті поруки.
“Пан Парасюк понад 10 разів викликався у даному кримінальному провадженні для участі у слідчих діях”, - сказала вона. За словами прокурора, депутат жодного разу не з’явився.
“Відповідно постає логічне питання: яким чином він буде забезпечувати виконання підозрюваним Бубенчиком своїх обов’язків, враховуючи дану ситуацію? Це риторичне питання”, - додала Малашич.
Сьогодні на судовому засіданні четверо народних депутатів висловили бажання взяти Бубенчика на поруки - Андрій Денисенко, Олег Петренко, Семен Семенченко та Володимир Парасюк.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Генпрокуратурі заявили про вручення підозри Бубенчику.
Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ("умисне вбивство"), ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), ст. 348 ("посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця").
5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру, з якої вилучено пункт про умисне вбивство.
Прокурор просить суд обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.
Останнє засідання суду з розгляду клопотання відбулося 27 квітня, у засіданні було оголошено перерву через відсутність депутатів, які просили взяти Бубенчика на поруки.