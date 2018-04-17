Прокуратура подала нове клопотання щодо запобіжного заходу майданівцю Бубенчику

Печерський суд Києва має розглянути нове клопотання ГПУ 24 квітня.

Генеральна прокуратура подала до Печерського райсуду Києва нове клопотання про обрання активісту Євромайдану Івану Бубенчику запобіжного заходу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат підозрюваного Ігор Коржук.

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«Дійсно, таке клопотання було подано до суду, його розгляд призначений на 24 квітня, о 9.00, суддя Соколов», - заявив він.

Адвокат зауважив, що клопотання було внесено прокурорами нещодавно, і захист ще не встиг з ним ознайомитися.

«З приводу самого клопотання нічого не можу повідомити, тому ще наразі не був з ним ознайомлений. Будемо ознайомлюватись в подальшому під час судового засідання», - додав Коржук.

Він зазначив, що наразі не володіє інформацією щодо того, на обранні якого запобіжного заходу його підзахисному наполягатиме сторона обвинувачення.

Крім того, адвокат зазначив, що після того, як Бубенчику була вручена нова підозра, жодних слідчих дій з ним не проводили.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня, з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрювався у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані. Затримання учасника Революції гідності спричинило значний резонанс.

5 квітня, у Печерському районному суді м. Києва заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська відкликала клопотання про застосування щодо Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Того ж дня ГПУ зняла з активіста Євромайдану підозру в умисному вбивстві.