В Одесі Козловського хочуть "покарати" за концерт у Москві (фото)

Одеські "люстратори" просять поліцію і СБУ скасувати концерт Козловського після його виступу в Москві.

В Одесі активісти закликали поліцію і СБУ скасувати концерт популярного українського поп-виконавця Віталія Козловського, запланований у нічному клубі "Ітака" на 2 червня.

Як наголошується в заяві активістів-"люстраторів", "розважальні заходи за участю таких осіб, як Віталій Козловський, є категорично неприпустимим в Одесі, особливо, якщо врахувати, що вже п'ятий рік йде російсько-українська війна", передає "Думська".

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На їхню думку, концерт артиста може спровокувати масові заворушення в Одесі, зіткнення між патріотично налаштованими одеситами і охороною закладу.

Активісти нагадали, що Козловський прославився своїми одіозними заявами щодо війни та окупації частини території України.

"Так, він нібито не знає, хто розпочав війну, хто агресор і хто окупував українські землі. Йому все одно, кому буде належати Кримський півострів, він підтримував слов'янську колабораціоністку Нелю Штепу та розважав окупантів на концерті 9 травня 2018 року в Криму", - йдеться у повідомленні.

"Всі ці факти є яскравим підтвердженням лояльності Віталія Козловського до злочинного кремлівського режиму і неповаги артиста до держави Україна та громадян України. Тому сподіваємося, що найближчим часом в ЗМІ буде оголошено про скасування концерту Козловського в Одесі, тим більше, що нещодавно його концерт скасували у Львові", — йдеться у заяві "Всеукраїнської люстрації".

Нагадаємо, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Незабаром на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.