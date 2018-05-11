У Львові Козловського "покарали" за концерт у Москві (фото)

Раніше українські активісти заявляли про наміри зірвати концерт Козловського у Львові.

Організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який планувався 18 травня.

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Про це повідомляється у Facebook на сторінці нічного клубу, де планувався виступ. "У зв’язку із виступом артиста у Москві запланований виступ Віталія Козловського 18 травня скасовано", – йдеться у повідомленні.

Раніше ZIK повідомив, що українські активісти мали намір зірвати концерт Віталія Козловського у Львові.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті у Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Згодом на своїй сторінці у Facebook артист поянив свій виступ у країні-агресорі.