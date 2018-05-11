"Пробиває дно": заслужений артист України Козловський виступив у Москві 9 травня й розлютив мережі (фото)

Компанію Козловському у Москві склали російські виконавці, яких давно не запрошують на "головні" концерти.

У середу, 9 травня, в московському районі Солнцево на сцені концерту до Дня Перемоги помітили українського поп-співака, заслуженого артиста України Віталія Козловського.

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Згодом Козловський прокоментував свою участь у концерті в Москві до Дня Перемоги: він не заперечує своєї участі у ньому. "... Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги - після тривалих сумнівів погодився. Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив", - запевняє артист.

"... І коли під час концерту отримав записку «Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" - Я зрозумів, що зробив все правильно", – пояснив Козловський.

Довкола участі Віталія Козловського у концерті в Москві вже розгорівся скандал, соцмережі активно коментують виступ українського співака на території держави-агресора.

"Коли він фотографувався та співав дифірамби Нелі Штепі - всі мовчали. Коли він говорив, що не знає, хто почав війну - всі мовчали. Заспівав на концерті 9.05.2018 у Москві - всі прокинулись... Чому я маю бути в одному "клубі" з ним, Лободою, всякими там Лорак і Повалій, які взагалі "народні"? Може, врешті час почати масштабну ревізію звань та нагород?", - висловила обурення співачка Анастасія Приходько на своїй сторінці у Facebook.

"Віталька пробиває дно", "Чемодан - вокзал - Россия", "Козловський нарешті ти оправдав своє прізвище", "Краще б на передову поїхав і солдатам заспівав, "патріот", "Ганьба!", "Ти в чорному списку", "Запроданець", - пишуть користувачі соцмереж у коментарях під постом Козловського про концерт у Москві.

#Козловский занялся подменой понятий, чтобы оправдать свое выступление в Москве. О каком противостоянии политиков можно говорить, когда война и агрессором выступает Россия. Помнится, #Лорак выступала за мир во всем мире, когда в #Донбасс’е гибли украинцы. Это не оправдание. — Stah Rozsoha (@ElturS) May 11, 2018

#козловський#москва#9травня

🤬 Віталію, може, наступного року, з'їздиш

від Росії на Євробачення, допоможеш?

А, то в них з артистами біда.

Вподобай Віче НСН - Народна Служба Новин. Найцінніша інформація з народу.... https://t.co/sgLtWKlT6t — Народна Служба Новин (@Maestrokbu) May 11, 2018

Як стало відомо "Обозревателю" з власних джерел, виступ на подібному концерті може принести артисту 5-7 тис. доларів. Представники шоу-бізнесу анонімно розповіли - ситуація комічна тим, що Козловський міг виступати безкоштовно. Можливо, виконавець хотів налагодити відносини з російськими продюсерами й отримати таку ж популярність, як й інші "перебіжчики".

При цьому ще в 2017 році в інтерв'ю українським ЗМІ Козловський стверджував, що не виступає в Росії і "зараз не час".