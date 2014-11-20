У Харкові стався вибух неподалік військового госпіталю (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, за однією з версій, стався вибух в районі електропідстанції.

В даний час територія навколо місця події оточена правоохоронцями.

На місці вибуху працюють експерти-вибухотехніки.

Жертв та постраждалих немає.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Тільки що в Харкові поблизу харківського військового госпіталю стався вибух. Жертв та постраждалих немає. Вибите скло в будинках поблизу. На місце виїхало керівництво МВС та СБУ”, - сказав Геращенко.

Також він заявив, що вважає цей вибух терактом, спрямованим на залякування жителів Харкова, а також на створення нервозного настрою у солдатів та офіцерів, що лікуються у військовому госпіталі.

“Думаю, що цей злочин буде розкрито так само, як і вибух у кафе “Стіна”, який скоїли російські диверсанти”, - підсумував Геращенко.

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На даний момент імовірна причина вибуху ще не озвучується.