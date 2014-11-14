У харківському пабі "Стіна" вибухнула пластикова бомба - СБУ

Про це йдеться у у відеокоментарі посадовця, поширеному прес-службою Харківської облдержадміністрації

"Ми знаємо, що ці міни застосовувалися ще в радянський час, і вони є на території Російської Федерації", - сказав Пивовар.

Він також повідомив, що аналогічний вибуховий пристрій було вилучено при затриманні диверсійної групи т.зв. "Харківських партизан", яка готувала вибухи в переддень виборів до Верховної Ради.

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"Ми знаємо осіб, які їх (вибухівку - ред.) доставляли і брали участь в попередніх терористичних актах. Я твердо впевнений: ми знаємо, кого ми шукаємо, ми знаємо, хто їх доставляв, хто надихає на цей злочин ", - сказав Пивовар.

Нагадаємо, 9 листопада о 21.45 в рок-пабі на вул. Римарській в Харкові стався вибух в результаті якого постраждали і були госпіталізовані 11 осіб. За фактом події почато кримінальне провадження за ч.2 ст.258 КК (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки)