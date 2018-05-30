Під посольством РФ пройшов пікет через вбивство журналіста Бабченка (фоторепортаж, відео)
Посольство Росії в Україні пікетували після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, що сталося напередодні ввечері в Києві.
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Учасники акції обклеїли паркан біля посольства портретами загиблого і поклали поруч квіти. Серед учасників пікету були журналісти.
Як повідомляв УНІАН, російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в Києві. Це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої».
Українські правоохоронці відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Поліція вже оприлюднила фоторобот ймовірного вбивці. Як повідомили у поліції, розглядаються дві версії вбивства російського журналіста: це професійна діяльність і громадянська позиція.