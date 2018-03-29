В Одесі суд залишив під вартою учасника незаконних перегонів, який на смерть збив двох пішоходів

16:17, 29 березня 2018
Суспільство
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Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 29 березня було розглянуто скаргу адвоката на постанову Приморського районного суду Одеси від 16 березня, якою підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Відзначається, що 21-річний житель Одеси підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей).

Зокрема, він підозрюється в тому, що 11 березня близько 2.00, керуючи автомобілем Toyota Camry, під час руху по вул. Балківській перевищив швидкість, у зв'язку з чим втратив контроль і виїхав за межі проїжджої частини. В результаті, він збив двох пішоходів, які загинули на місці.

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Захисник підозрюваного сьогодні просив скасувати постанову слідчого судді місцевого суду і обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«При цьому адвокат послався на хворобливий стан підозрюваного і відсутність матеріальних претензій від постраждалих осіб у зв'язку з добровільним відшкодуванням заподіяної шкоди», - повідомили в суді.

Розглянувши доводи апеляційної скарги та матеріали провадження, суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги, залишивши рішення райсуду без змін.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня близько 2.00 водій Toyota Camry, що рухалася з боку Центрального автовокзалу, скоїв наїзд на двох пішоходів. Спочатку в поліції повідомили, що чоловік і жінка в цей час перетинали проїжджу частину. Обидва загинули. У жінки залишилося троє дітей. За даними місцевих активістів, ДТП скоєно під час незаконних нічних перегонів.

16 березня Приморський районний суд Одеси заарештував підозрюваного без права внесення застави.

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Теги: #суд#ДТП в Одесі