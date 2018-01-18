"Краще б я був на його місці": мажор, який збив пішохода у Харкові, розплакався в суді і попросив вибачення (фото)

У Київському райсуді Харкова обирають запобіжний захід для 18-річного Тиграна Єнгібаряна, який 16 січня на пішохідному переході на смерть збив підлітка.

Хлопець, який керував "Тойотою"-вбивцею, в суді розплакався, визнав свою провину і попросив вибачення у батьків загиблого 17-річного хлопчика, передає "Місто Х".

Також Newsroom повідомляє, що підозрюваний спочатку відмовився спілкуватися з журналістами, однак пізніше все ж таки відповів на кілька питань.

"Хочу вибачитися перед мамою хлопчика, я б віддав своє життя, щоб він був живий. Він такий же молодий, він нічого не встиг. Мені дуже шкода його маму", - сказав Тигран.

У залі також присутні батьки хлопця. Вони запевнили, що Тигран ніколи не водив без прав.

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"Ми дуже шкодуємо і не знаємо, які слова підібрати. Він водив добре. Ми визнаємо свою вину", - сказали подружжя.

В ході засідання сторона прокуратури вимагає визначити Енгибаряну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Сам підозрюваний заявив, що не згоден з позицією прокуратури. При цьому свою провину хлопець заперечувати не став.

"Я їхав по Салтівському шосе в бік "Французького бульвару". Хотів об'їхати машину, думав, проскочу на зелений. Виїхав на зустрічну смугу. Потім злякався та поїхав, а після повернувся сам, коли зрозумів, що накоїв. Вибачаюся перед мамою і всією сім'єю. Мені дуже шкода. Більше нічого не можу сказати. Я згоден з підозрою", - сказав хлопець.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася 16 січня днем. Автомобіль Toyota Camry з номерами 5050 на світлофорі збив хлопця, який від удару двічі перекинувся в повітрі. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці, а водій поїхав з місця аварії, але незабаром був затриманий.

Слідчі пред'явили йому підозру за статтею 286 КК України ("порушення ПДР").