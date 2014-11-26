Кобзон відмовився від звання народного артиста України

"Так, я маю намір відмовитися від звання народного артиста України. Я не збираюся звертатися (до влади України). Вони ж не звертаються до мене, коли позбавляють мене звання почесного громадянина Дніпропетровська, Полтави. А чому я до них повинен звертатися?", - сказав Йосип Кобзон російському держагентству РИА Новости.

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Він додав, що свою заяву він робить через ЗМІ, і нехай українська влада сама приймає рішення.

Йосип Кобзон народився в місті Часів Яр Донецької області. Він є почесним громадянином декількох міст України. Полтава та Дніпропетровськ позбавили його цього звання.

Нагадаємо,27 жовтня Йосип Кобзон виступив для бойовиків "ДНР" в Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. Солов'яненка, де виконав "гімн Донбасу", який склав власноруч.