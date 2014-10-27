Кобзон cьогодні заспіває "гімн ДНР" в Донецьку

Про це повідомили в прес-службі уряду ДНР.

Концерт Кобзона розпочнеться о 15:00 мск в місцевому театрі опери та балету. Крім гімну артист також виконає пісні про Донбас. Разом з ним у концерті візьме участь Академічний ансамбль пісні і танцю МВС РФ, повідомляє Lenta.ru.

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Крім того, Кобзон має намір відвідати курган Савур-Могила, який став місцем запеклих боїв між бойовиками та українськими силовиками. У вівторок артист виступить у Луганську.

Як повідомляв УНІАН, російський депутат збирається взяти участь у закладенні пам'ятника "жертвам українського геноциду". "27-го я вилітаю в Донецьк, де буде проходити закладка пам'ятника жертвам українського геноциду, а 28-го я буду виступати в Луганську", - повідомив Кобзон.