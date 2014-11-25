Кобзона позбавили звання почесного громадянина Полтави

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати міськради на 45-тій сесії у вівторок.

Це питання на розгляд виніс депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Горик. Він наполіг, щоб попереднє рішення від 2002 року про присвоєння Кобзону звання почесного громадянина Полтави не скасовували, а проголосували саме за позбавлення звання за його позицію, спрямовану проти України.

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До сесії активісти зібрали 460 підписів полтавчан за позбавлення Кобзона почесного звання. Як повідомила представник Громадського клубу Полтави Вікторія Родичева, ініціативу клубу зі збору підписів підтримали депутати як обласної, так і міської ради.

«Ми проти Кобзона, оскільки урядами США та Ізраїлю Йосип Кобзон неодноразово підозрювався у причетності до організованої злочинності, через що йому було відмовлено у в'їзді на територію цих країн; з початком подій на Євромайдані він почав проявляти антиукраїнську позицію і закликав Януковича до розстрілу протестувальників у Києві; публічно образив Гімн України, назвавши його «нацистським»; є депутатом Держдуми Росії від партії В. Путіна «Єдина Росія»; підписав 11 березня 2014 року обіг російських діячів культури і мистецтва на підтримку політики В. Путіна окупації українського Криму; після початку конфлікту на сході виступив у Донецьку з концертом на підтримку терористичної організації сепаратистів; Служба безпеки України внесла Йосипа Кобзона до переліку осіб, яким заборонений в'їзд на територію України», - розповіла Родичева.

Нагадаємо, проект рішення про позбавлення Кобзона звання «Почесний громадянин міста Полтави» уже подавали на розгляд сесії, але міський голова Олександр Мамай відхиляв його. Водночас вже цього року міська рада м. Кобеляки (Полтавська обл.) позбавив Кобзона звання почесного громадянина міста.

Також повідомлялося, що Кобзона позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська.

Довідка УНІАН. Співак і депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон народився в місті часів Яр Донецької області. Він був почесним громадянином декількох міст України. У лютому Кобзон виступив на підтримку агресивної політики Володимира Путіна до Києва і України.