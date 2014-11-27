Кіпіані: "П'ять героїв України навесні цього року зрадили батьківщину"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав головний редактор проекту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані.

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"Аналіз списку депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, показує, що серед них є 9 Героїв України. На їх совісті смерть Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника", - сказав Вахтанг Кіпіані, додавши, що жоден з цієї дев'ятки не воїн і не атлет.

Він зазначив, що крім депутатів Януковича, в указі про позбавлення звання повинні бути й інші прізвища. "Як мінімум 5 Героїв України навесні цього року зрадили батьківщину, отримавши посади і російське громадянство в окупованому Криму", - сказав Вахтанг Кіпіані.

За словами головреда, назріло питання зміни статуту президентської відзнаки Герой України. "Для цього не потрібно 226 голосів у парламенті. Вистачить політичної волі однієї людини - глави держави", - зазначив він.

"Ситуація вимагає рішення. Якщо президент не позбавить зрадників звання - це буде остаточною девальвацією нагороди", - підсумував Вахтанг Кіпіані.

Повний текст інтерв'ю Вахтанга Кіпіані читайте у випуску журналу "Новий час" 28 листопада.