"Герої України" у Криму приймають російське громадянство і пишуть вірші про Новоросію

Про це на своїй сторінці у Facebook написав історик, публіцист, редактор видання «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.

У зв'язку з цим він вважає за необхідне змінити Закон України «Про державні нагороди».

«Закон «Про державні нагороди» треба буде міняти обов'язково. І не тільки в контексті пам'яті загиблих. А й тому, що в одному тільки Криму залишилося чотири «Герої України», які аж бігом прийняли російське громадянство і б'ють поклони Путіну. І це дуже відомі, авторитетні в регіоні люди», – написав він.

Читайте такожПутін знову збрехав про причетність російських військ до окупації Криму«До речі, ще один «Герой України» написав вірші на підтримку «Новоросії», – додав Кіпіані.

Як повідомляє Крим.Реалії, у Криму звання «Героя України» в 1999 році отримала доярка акціонерного товариства «Широке» Катерина Гордійчук, в 2004 році – ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету Февзі Якубов, у 2007 році – ректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Микола Багров, у 2009 році – Генеральний директор Національного виробничо-аграрного об'єднання «Массандра» Микола Бойко, в 2012 році – голова правління акціонерного товариства «Завод Фіолент» Олександр Баталін, а також народний депутат України V-VII скликань Борис Дейч, який у 2014 році публічно визнав анексію Криму Росією.

Примітка редакції. У списку Крим.Реалії вказані всі відомі Герої України з Криму (шість осіб). Наявність їх імен у цьому списку не означає, що дані Вахтанга Кіпіані стосуються кожного з них.