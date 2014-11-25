Дев'ять Героїв України голосували за диктаторські закони - журналіст

Про це пише у колонці в журналі Новое Время головний редактор проекту " Історична правда Вахтанг Кіпіані.

"Жоден з цієї дев'ятки - не воїн і не атлет. Екс-голова Верховної ради Володимир Литвин. Мільйонер-аграрій Геннадій Бобов. І сім так званих червоних директорів - Леонід Байсаров, В'ячеслав Богуслаєв, Володимир Бойко, Леонід Литвинов, Юхим Звягільський, Олександр Риженков, Борис Дейч. Вони завжди вагалися з лінією партії. Від КПРС до Партії регіонів", - сказав Кіпіані.

Читайте такожПрезидент підписав указ про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героїв УкраїниТакож він додав, що "у часи Кучми і Януковича підприємства, очолювані нашими "героями", давали не тільки метал і вугілля, але і будь-яку необхідну владі кількість людей для масовки - від "одобрямсу" проекту Конституції до тітушок в Маріїнський парк".

Як заявив Кіпіані, всі семеро "директорів" не вважали за потрібне вийти з Партії регіонів після падіння Януковича.

Як повідомлялося раніше, ще п'ятеро "Героїв" зрадили Україну, отримавши російське громадянство в окупованому Криму.

За роки незалежності в загальній складності чотири українські президенти відзначили "героїчні" заслуги 393 осіб. Але саме звання Героя України за роки незалежності настільки дискредитоване, що образливо нагороджувати патріотів тим же званням, що й одіозних діячів режимів Кучми - Януковича, вважає журналіст.