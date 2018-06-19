Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі через акцію протесту біля Ради

Згідно з інформацією, одного активного учасника події доставили до управління поліції.

Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії заступили на охорону правопорядку під час масових заходів біля будівлі Верховної Ради на Площі Конституції.

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Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва. Зазначається, що заявки про проведення акцій завчасно були подані до Київської міської державної адміністрації.

Так, згідно з інформацією, учасники акцій влаштували сутичку під стінами парламенту. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Вранці учасники акцій перекривали рух у центральній частині Києва, а згодом під стінами парламенту влаштували штовханину і сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції.

За порядком стежать близько 500 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, зранку біля центрального входу до будівлі Верховної Ради розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції. Між мітингувальниками та правоохоронцями відбулась колотнеча.

Голова Конфедерації вільних профспілок та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».

За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».