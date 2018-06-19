Сутички під Радою: мітингувальники прорвались до стін парламенту

Між мітингувальниками та правоохоронцями відбувається колотнеча.

Мітингувальники біля Верховної Ради України прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі натовп знаходиться просто на сходах входу до парламенту. Між мітингувальниками та правоохоронцями відбувається колотнеча. Учасники акції протесту намагаються прорватися до будівлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, зранку біля центрального входу до будівлі ВР розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Акція протесту вилилась у сутички мітингувальників з правоохоронцями.