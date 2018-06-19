Сутички під Радою: мітингувальники відмовляються відступити від центрального входу парламенту (фоторепортаж)

У відповідь на заклик народного депутата відступити на крок назад учасники акції почали свистіти та кричати “Ганьба!”.

Мітингувальники відмовляються відступати від центрального входу у Верховну Раду України, куди вони прорвалися раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі між кордоном правоохоронців в екіпіруванні та захисних шоломах, який стоїть біля центрального входу до будівлі, та учасниками акції протесту, що розмістились на сходах впритул до правоохоронців, стоїть народний депутат Борислав Береза.

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За допомогою мегафону він заявив, що група переговорників з числа протестуючих зайшла до будівлі парламенту.

Після цього нардеп попросив відступити мітингувальників на крок назад.

Втім у відповідь учасники акції почали свистіти та кричати “Ганьба!”.

Крім того, перед цим між мітингувальниками на сходах відбулася словесна перепалка. Суперечка виникла між тими, хто погоджувався відступити крок назад, та тими, хто був проти цього.

Наразі ситуація загалом спокійна. На площі так само знаходиться орієнтовно тисяча осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, зранку біля центрального входу до будівлі Верховної Ради розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції. Між мітингувальниками та правоохоронцями відбулась колотнеча.

Голова Конфедерації вільних профспілок та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».

За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».