Справу про напад на одеського активіста Стерненка розслідуватимуть у Києві

За даними прокуратури Одеської області, це зроблено у зв'язку з відповідними зверненнями до ГПУ народних депутатів.

Матеріали кримінального провадження про напад в Одесі на голову громадської організації «Небайдужі», екс-лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка для проведення розслідування передані з Головного управління Нацполіції в Одеській області до Головного слідчого управління Національної поліції України.

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Про це УНІАН повідомив представник регіонального главку Нацполіції в Одеській області.

За його даними, це зроблено у зв'язку з тим, що до Генеральної прокуратури України надійшли відповідні численні звернення, зокрема від депутатів Верховної Ради.

«З метою забезпечення найбільш ефективного слідства Генеральною прокуратурою цю справу доручено Головному слідчому управлінню Нацполіції», - зазначив співрозмовник агентства.

На даний час у кримінальному провадженні, як і раніше, немає фігурантів, яким було б оголошено про підозру.

Офіційно цю інформацію в регіональному главку поліції не коментують.

Прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба підтвердила УНІАН, що матеріали направлені до Києва.

«Це сталося 15 червня», - уточнила Верба.

За словами Стерненка, його вже виписали з київської лікарні, де він проходив лікування у зв'язку з пораненням руки, яка ще місяць має бути в гіпсі. Також потрібно продовжити терапевтичний курс лікування і провести реабілітацію. При цьому він зазначив, що повертається до Одеси.

«Мені немає чого приховувати, і я всіляко сприятиму розслідуванню. Закон і справедливість на моєму боці. Навіть якщо хтось у просторих кабінетах вважає інакше. Не збираюся припиняти громадську діяльність», - заявив Стерненко і додав, що у разі необхідності готовий «довести свою невинність у суді».

Як повідомляв УНІАН, увечері 24 травня до поліції надійшла інформація про те, що в Одесі на вулиці Фонтанська дорога скоєно напад на активіста Стерненка. Він був доставлений до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки. На місці події поліцейські виявили тіло одного з ймовірних зловмисників, який помер від колото-різаних ран.

Сам 23-річний Стерненко заявив, що напад стався біля будинку, в якому він проживає і куди прямував зі своєю супутницею. Пізніше стало відомо про ще одного учасника конфлікту, у якого також виявили колото-різані поранення. За попередніми даними, усі троє постраждалих, зокрема Стерненко, дістали поранення одним і тим самим ножем.

Відкрито три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 115 ("умисне вбивство"), за ч. 1 ст. 15 ст. 115 ("замах на умисне вбивство") і ч. 1 ст. 122 ("умисне середньої тяжкості ушкодження") Кримінального кодексу.

Пізніше активіст заявив, що перебуває у Києві, де проходить лікування, оскільки з одеської лікарні він виписаний «заднім числом». Він також акцентував, що наполягає на зміні підслідності, тому що не довіряє місцевим правоохоронцям.

Нагадаємо, 1 травня в Одесі зловмисник стріляв у Стерненка з пістолета з гумовими кулями, тоді він дістав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на це, він почав переслідування невідомого, який намагався втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці події допомогли зв'язати підозрюваного, ним виявився раніше судимий уродженець Казахстану, який отримав в 2003 році українське громадянство. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ - замах на умисне вбивство.

7 лютого невідомі напали на Стерненка, побивши його битою, до якої, ймовірно, було прикріплено щось гостре. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Тоді потерпілий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Літнього театру.