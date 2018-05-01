Одеський активіст Стерненко розповів подробиці про нападника, який у нього стріляв

За словами Стерненка, його кривдник не має акаунтів у соціальних мережах, а при затриманні намагався знищити сім-карту та свій мобільний.

Зловмисником, який 1 травня в Одесі стріляв у колишнього лідера місцевого "Правого сектору" Сергія Стерненка, є уродженець Казахстану.

Про це сам активіст написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Встановлено особу криворукого недокілера, що сьогодні стріляв в мене. Це Баймукашев Абзал Амангалійович. Уродженець Казахстану. 39 років. В 2003 р. отримав українське громадянство. Раніше вже відсидів 4 з половиною роки за розбійний напад і незаконне зберігання зброї. Проживав на пр-ті Свободи в селищі Чорноморка поблизу Одеси", - розповів він.

За словами Стерненка, його кривдник не має акаунтів у соціальних мережах, а при затриманні намагався знищити сім-карту та свій мобільний.

"Постріли здійснював в мене та чоловіка, що намагався його схопити під час втечі з переробленого стартового пістолету", - додав він.

На думку активіста, затриманий є або виконавцем чийогось замовлення через його громадянську діяльність, або мав "ідейні" міркування - "продемонструвати акт убивства активіста з патріотичними поглядами".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 в Одесі зловмисник стріляв з пістолета з гумовими кулями в Стерненка.

Замах було скоєно, коли він разом зі своєю супутницею вийшов з дому. Молоді люди прямували до автомобіля, ззаду підбіг невідомий і почав стріляти в Стерненка, цілячись в потилицю. Чоловік отримав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на поранення, він почав переслідування невідомого, який намагався втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці події допомогли зв'язати підозрюваного.

Увечері 7 лютого 2018 року невідомі напали на Стерненка, побивши предметом, схожим на биту, до якої, ймовірно, було прикріплено щось гостре. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікації ч.1 ст.125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Тоді постраждалий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема, участю в акціях проти забудови Літнього театру.