На процедуру проведення тесту подали скарги 79 учасників ЗНО-2018

Процедура проведення - це коли щось відбувається в процесі проходження тесту.

За весь період зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року Українським центром оцінювання якості освіти зареєстровано 79 випадків подачі апеляційних скарг на процедуру проведення тестування.

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Про це в ефірі Радіо НВ повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій.

"Процедура проведення - це коли щось відбувається в процесі проходження тесту. Наприклад, під час тесту з англійської мови був випадок, коли в аудиторії голосно дзвонив телефон одного з учасників, який був залишений серед речей. І в цій аудиторії хтось сказав, що цей дзвінок настільки відволік, що він не зміг впоратися з тестом", - прокоментував один з випадків подачі апеляційної скарги Карандій.

В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2018. Інформація з підсумками ЗНО з української мови та літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов вже розміщена на інформаційних сторінках учасників.

Згідно з правилами тестування, в разі виникнення сумнівів у правильності установки результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву в письмовій формі. Заяви можна подавати протягом п'яти календарних днів з дняофіційного оголошення результатів.