ЗНО-2018: оприлюднено результати із семи предметів

Результати оприлюднено на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Сьогодні на інформаційних сторінках абітурієнтів з'явилися перші результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Оприлюднено результати ЗНО з української мови та літератури, математики, біології та іноземних мов, повідомили у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

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"Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку (за шкалою 100−200 балів) і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1–12 балів) опубліковано на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Предмети ЗНО»", - йдеться у повідомленні.

У разі сумніву щодо правильності оцінювання, учасник ЗНО може подати апеляцію протягом 5 календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня експертна комісія визначила поріг "склав/не склав" для семи предметів. За даними УЦОЯО, подолати прохідний бар'єр ЗНО з української мови вдалося 86% абітурієнтів, з математики - 81%. Найуспішніше випускники склали ЗНО з біології: 92% учасників подолали бар'єр «склав/не склав».