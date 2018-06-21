Сенцов відповів російській омбудсмену на слова про "лікувальне голодування"

Український режисер Олег Сенцов, який продовжує голодування в колонії в селищі Лабитнангі, спростував слова уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про «лікувальне голодування» і набрання ваги.

Читайте такожУ Сенцова виникли проблеми з нирками і серцем, він знаходиться у медчастині в’язниці

Про це після зустрічі з Сенцовим розповів його адвокат Дмитро Дінзе, інформує російська служба Радіо Свобода.

«Очевидно, Москалькову міг дезінформувати уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (Росії) Анатолій Сак, який регулярно відвідує Сенцова», – припустив адвокат.

За словами Дінзе, Сенцов розповів, що Сак фотографував його, проте відмовився передати фото уповноваженому з прав людини Верховної Ради Людмилі Денисовій, коли її не пустили в колонію і вона просила надати відомості про здоров’я Сенцова.

«Щодня Сенцов п’є по 3,5 літра води, йому капають крапельницю з великою кількістю глюкози, амінокислот і поживних вітамінних речовин. Жодне голодування він не припиняв», – розповів Дінзе.

Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять все можливе для збереження його життя. У нього загострилися проблеми з серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям режисера може настати найближчим часом.

У відповідь на заяву Європейського суду з прав людини, який закликав режисера припинити голодування, Сенцов відповів відмовою і просив передати «великий привіт», нагадавши, що його скарга, яку ЄСПЛ визначив як пріоритетну, лежить без руху вже кілька років.

Дмитро Дінзе намір побачити Сенцова завтра ще раз.