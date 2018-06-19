Росія відмовилась навіть від можливості побачити Сенцова по відеозв’язку

Омбудсмен нагадала, що востаннє представник російського уповноваженого бачив Сенцова 5 червня, а зараз вже 19-те.

Уповноважений з прав людини Верховною Ради України Людмила Денісова заявила, що Росія відмовилась навіть від можливості побачити Олега Сенцова по відеозв’язку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вона сказала сьогодні журналістам у Москві.

«Я сьогодні зробила пропозицію Москальковій - давайте відеозв’язок - провести відеоконференцію, щоб я побачила, що Олег є, що він живий, що він здоровий, як вони кажуть, і набрав два кілограми ваги до того, як він почав голодування, але ніхто не погодився. Це дуже турбує», - сказала Денисова.

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Вона нагадала, що востаннє представник російського уповноваженого бачив Сенцова 5 червня, а зараз вже 19-те.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила, що режисер готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування. За її словами, Сенцов перебуває на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати Сенцова.

Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «особистої ініціативи», і її візит не був узгоджений.