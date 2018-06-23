Президент привітав держслужбовців з професійним святом
09:51, 23 червня 2018Суспільство
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Петро Порошенко подякував державним службовцям за роботу і побажав оптимізму, натхнення та успіху.
Петро Порошенко / REUTERS
Президент України Петро Порошенко привітав державних службовців з професійним святом.
Текс привітання оприлюднено у Facebook.
«Урочисто обіцяю вірно служити державі українській…», - такими словами починається присяга держслужбовця, ухвалена у 1918 році. Як і 100 років тому, сучасні державні службовці України гордо несуть це почесне звання», - зазначив президент.
Порошенко подякував держслужбовцям за роботу і побажав оптимізму, натхнення та успіху.
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