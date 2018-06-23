Президент привітав держслужбовців з професійним святом

Петро Порошенко подякував державним службовцям за роботу і побажав оптимізму, натхнення та успіху.

Президент України Петро Порошенко привітав державних службовців з професійним святом.

Текс привітання оприлюднено у Facebook.

«Урочисто обіцяю вірно служити державі українській…», - такими словами починається присяга держслужбовця, ухвалена у 1918 році. Як і 100 років тому, сучасні державні службовці України гордо несуть це почесне звання», - зазначив президент.

Порошенко подякував держслужбовцям за роботу і побажав оптимізму, натхнення та успіху.