Порошенко вручив орден 100-річному ветерану Другої світової війни, онук якого загинув на Донбасі

Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року єдиного онука під час АТО.

Під час робочого візиту до Запоріжжя президент Порошенко вручив ветерану Другої світової війни Івану Залужному орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Як передає Радіо Свобода, нагороду присудили "за особисту мужність та самовідданість виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді".

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Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року єдиного онука під час АТО. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у 50 побратимів.

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ - Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії. У травні цього року ветерану виповнилось 100 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше ветеран "Азову" відмовився потиснути руку Порошенку на церемонії нагородження.