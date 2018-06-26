Суд Одеси продовжив арешт директору табору "Вікторія", в якому загинуло троє дітей

Крім того, допитано потерпілих під час пожежі дітей.

Київський районний суд Одеси сьогодні продовжив до 26 серпня тримання в СІЗО Петросу Саркісяну - директору оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», в якому у вересні 2017 року загинули три вихованки танцювального ансамблю «Адель».

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Як передає кореспондент УНІАН, також допитано потерпілих під час пожежі дітей.

Адвокат Ігор Карпов наполягав на домашньому арешті, але суд не визнав за можливе відпустити підозрюваного із СІЗО.

Також під час засідання було допитано неповнолітніх Ольгу Задоріну і Катерину Ціпріанович, які визнані потерпілими у справі.

Обидві потерпілі на момент трагедії були вихованками «Аделі», разом з іншими членами колективу відпочивали у «Вікторії», проживали в кімнаті №9, розташованій на 2-му поверсі згорілого згодом дерев'яного корпусу.

Вони розповіли, що під час пожежі їх розбудила художній керівник «Аделі» Тетяна Єгорова, і разом з нею і ще однією дівчинкою їм довелося стрибати з 2-го поверху, оскільки вогонь «відрізав» вихід.

Зі слів потерпілих, у цей час на вулиці, біля палаючої будівлі знаходився один з вожатих, якого вони просили про допомогу, але той не відреагував і пішов.

У результаті стрибка з охопленого вогнем корпусу Задоріна дістала травму хребта, в зв'язку з чим поки що не може танцювати, Ціпріанович - сильний удар.

Діти стверджують, що в «Вікторії» інструктаж з протипожежної безпеки з ними не проводили, а водопровідна вода (в кімнатах, в душі) «билася струмом».

Крім того, в деяких кімнатах, в тому числі №11 (в ній жили загиблі діти) заїдали замки.

Адвокат Саркісяна - Ігор Карпов також під час засідання допитав потерпілих. Запитав, зокрема, хто «готував» їх до судового засідання, з якої тканини зшиті їх костюми для виступів тощо.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшу виховательку Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив виховательку на свободу під поруку народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. 24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої 27 квітня завершено. Матеріали передано до суду.

Крім того, в справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також у травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів і 18 червня в Київський райсуд Одеси направлено обвинувальний акт.