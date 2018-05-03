В Одесі суд продовжив арешт директору табору «Вікторія», у якому загинуло три дівчинки

Вислухавши думку учасників процесу, суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці, тобто до 3 липня.

Київський районний суд Одеси продовжив тримання в СІЗО директору дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому під час пожежі в 2017 році загинули три дівчинки.

Як повідомили УНІАН у суді, 3 травня продовжено розгляд кримінального провадження за обвинуваченням директора дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», якого обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і матеріальну шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

У засіданні прокуратура заявила клопотання про продовження обвинуваченому терміну тримання під вартою. Сторона захисту, в свою чергу, заперечувала щодо задоволення цього клопотання і наполягала обрати більш м'який запобіжний захід.

Вислухавши думку учасників процесу, суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці, тобто до 3 липня.

Відзначається, що сторона захисту, посилаючись на норми міжнародного права, заявила клопотання про усунення порушень прав людини. Зокрема, захисники просять суд дозволити обвинуваченому перебувати поруч з ними (за межами скляної кабіни) під час судових засідань.

На думку адвокатів, перебування обвинуваченого під вартою в залі суду не дає йому можливості повною мірою реалізовувати право на захист, користуватися нотатками і спілкуватися.

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Для вирішення зазначеного питання суд відклав розгляд справи на 4 травня.

Сьогодні засідання почалося з великим запізненням. Під час очікування слухань обвинувачений поскаржився на погане самопочуття і в суд викликали «швидку допомогу». Від госпіталізації Саркісян відмовився.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив виховательку на волю під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. 24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в недбалості колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно які 27 квітня 2018 року завершено. Матеріали передано до суду.