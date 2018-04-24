Суд виніс вирок виховательці табору "Вікторія", в якому згоріло троє дітей (відео)

Суд обрав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Київський районний суд Одеси засудив до умовного строку покарання Наталію Цокур (Янчик) - виховательку дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому у 2017 році під час пожежі загинули троє дівчаток.

Як передає кореспондент УНІАН, суд оголосив вирок сьогодні.

Зокрема, суд обрав покарання, на якому наполягав представник прокуратури: 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Крім того, протягом двох років їй заборонено обіймати посади, пов'язані з технікою пожежної безпеки.

Цокур засуджено за ч. 2 ст. 137 КК (неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило загибель дітей).

Читайте такожВ Одесі суд відмовився зняти підозри з екс-віце-мера, обвинуваченої в причетності до пожежі в таборі «Вікторія»Нагадаємо, в судових засіданнях Цокур заявляла, що стала відповідальною за техніку безпеки за наполяганням заступника директора комплексу Тетяни Ланіної. Вихователька стверджує, що з серпня 2017 року фактично не працювала у «Вікторії» і буквально напередодні пожежі повинна була отримати відповідні документи, що підтверджують звільнення. Піти з посади, за словами жінки, вона вирішила у зв'язку з конфліктом, що виник між нею і Ланіною, через відмову відповідати за пожежну безпеку. Обвинувачена співпрацювала зі слідством, в суді свою вину вона визнала.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року, що призвело до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками повинна була відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд постановив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО.

Сьогодні, 24 квітня 2018 року, Київський районний суд Одеси завершив розгляд справи щодо Цокур.