Український моряк Новічков в іранській в'язниці оголосив голодування

33-річний одесит оголосив голодування у зв'язку з необгрунтованістю свого арешту.

Український моряк Андрій Новічков, який перебуває у в'язниці Тегерана (Іран), оголосив голодування.

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Про це сьогодні повідомили друзі моряка в групі допомоги на Facebook. За їхніми словами, 33-річний одесит оголосив голодовку у зв'язку з необгрунтованістю свого арешту.

«Для нашого земляка це не перший арешт. Так, консул Сурен Бальянц подав у будівлі суду прохання про те, щоб Андрій Новічков залишався на волі. Гарантом виступив сам консул. Однак на засіданні в проханні було відмовлено, і їм написана апеляція. Адвокат на засіданні не був присутній, мотивуючи цей факт тим, що з ним не розрахувалися до кінця», - повідомляють друзі Новічкова.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Одеська обласна рада звернулася до президента Петра Порошенка і Верховної Ради з проханням про сприяння в порятунку жителя Одеси Андрія Новічкова, який перебуває в іранській в'язниці та якому загрожує смертна кара за злочин, якого він не скоював.

17 січня 2017 року на судні Arezoo (прапор Ірану, порт приписки Qeshm) молодший рядовий матрос, іранець Mohammad Bahranpoor вистрибнув за борт.

Свідком події став старший помічник капітана Новічков, який відразу бити на сполох і організував рятувальні роботи. Тіло матроса знайдено не було. Після прибуття до Ірану Новічкова зняли з судна і відвезли до суду, де пред'явили обвинувачення у вбивстві.

Новічков вже більш як рік перебуває у в'язниці Евін (місто Тегеран).