Одеська облрада просить Порошенка і Раду врятувати українського моряка, якому загрожує смертна кара в Ірані

Українського моряка звинувачують у доведенні до самогубства іранського матроса.

Одеська обласна рада закликала президента Петра Порошенка і депутатів Верховної Ради посприяти порятунку жителя Одеси Андрія Новічкова, який перебуває у в'язниці Ірану і якого звинувачують у вбивстві іранського матроса.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати прийняли сьогодні на позачерговому засіданні сесії.

Ініціатива про внесення даного питання до порядку денного надійшла від депутата облради Ірини Ковалиш, яка повідомила, що у Новічкова є єдиний родич - бабуся Олена Вірановська, а мати моряка померла.

«Андрій Новічків сподівався в рейсі заробити гроші на її лікування, але не встиг, так як був заарештований і в тюрмі перебуває понад рік», - підкреслила Ковалиш.

Вона зазначила, що в разі сприяння керівництва країни Новічкову, який працював старшим помічником капітана на судні Arezoo, «по лінії Міністерства закордонних справ» можна обміняти на громадянина Ірану.

За її словами, моряка звинувачують у вбивстві іранського матроса, чого насправді українець не здійснював. Встановлено, що іранський матрос загинув, впавши за борт. На думку іранських правоохоронців, Новічков нібито винен у тому, що довів його до самогубства, так як зробив зауваження за неякісну роботу. При цьому в обов'язки старшого помічника входить, в тому числі, контроль над виконанням обов'язків підлеглими на палубі.

«Згідно із законом шаріату в смерті мусульманина винен Новічков - як єдиний на судні немусульманин. В Ірані йому пропонували прийняти іслам, що врятувало б йому життя. Але Андрій відмовився змінити віру», - розповіла Ковалиш.

На засідання облради прийшла 81-річна Вірановська, яка звернулася до обласної ради з проханням про допомогу. Вона розповіла, що Новічков - її єдина опора, що він працює на суднах вже багато років, ні до нього самого, ні до його роботи жодних зауважень у роботодавців ніколи не було.

За словами Вірановської, іранським адвокатам була передана велика сума грошей, але вони нічого не зробили для порятунку українця.

Депутати обласної ради одноголосно підтримали вищеназване звернення до Порошенка і ВР.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2017 року на судні Arezoo (прапор Ірану, порт приписки Qeshm) молодший рядовий матрос, іранець Mohammad Bahranpoor вистрибнув за борт.

Свідком НП став старший помічник капітана Андрій Новічков, який відразу підняв тривогу і організував рятувальні роботи. Тіло матроса знайдено не було. Після прибуття в Іран Новічкова зняли з судна і відвезли до суду, де пред'явили звинувачення у вбивстві.

Новічков вже більше року перебуває у в'язниці Евін (місто Тегеран). Справа ведеться на фарсі (перська мова). Тому українець не може ознайомитися з матеріалами, не розуміє, в чому конкретно і на яких підставах його звинувачують.

10 травня 2018 року на офіційному інтернет-представництві президента України розміщена петиція, під якою збираються підписи для порятунку Новічкова.