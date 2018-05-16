Одеського моряка Іран може виміняти в України на свого шпигуна (відео)

20:47, 16 травня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

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Як йдеться в сюжеті ТСН, земляки збирають підписи під петицією до президента Петра Порошенка з проханням втрутитися в ситуацію і допомогти моряку. Одесити, які знають Новічкова особисто, переконані, що злочину він не скоював. "Жахлива ситуація, і кожна людина, яка виїжджає за кордон, не обов'язково по роботі, може потрапити в таку ситуацію. Тому я закликаю всіх небайдужих: будь ласка, підпишіть петицію", - закликає учасниця флешмобу Олеся Солоденко.

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Теги: #Україна#Іран#моряки