Одеського моряка Іран може виміняти в України на свого шпигуна (відео)

Українцеві загрожує смертна кара в Ірані за нібито вбивство матроса, тіло якого так і не знайдено.

Українському моряку загрожує смертна кара в Ірані. 33-річного одесита Андрія Новічкова звинувачують у вбивстві матроса на борту судна. Читайте такожУкраїнські дипломати отримали результати розтину тіл загиблих моряків (відео) Як йдеться в сюжеті ТСН, земляки збирають підписи під петицією до президента Петра Порошенка з проханням втрутитися в ситуацію і допомогти моряку. Одесити, які знають Новічкова особисто, переконані, що злочину він не скоював. "Жахлива ситуація, і кожна людина, яка виїжджає за кордон, не обов'язково по роботі, може потрапити в таку ситуацію. Тому я закликаю всіх небайдужих: будь ласка, підпишіть петицію", - закликає учасниця флешмобу Олеся Солоденко.

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