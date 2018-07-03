У справі нацгвардійця Марківа в Італії допитають свідків з України - адвокат

Суд над Віталієм Марківим почнеться 6 липня в італійському місті Ассізі.

Адвокат нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, планує запросити на процес у Італії свідків з України.

Про це адвокат Раффаеле делла Валле заявив Громадському.

За його словами, вони мають допомогти пролити світло на те, що сталося на горі Карачун у травні 2014 року.

Адвокат додав, що він бачиться з Марківим 10 десять днів. Після року у в’язниці той почувається пригнічено, розповів делла Валле.

"Віталій деморалізований. Він навіть не стріляв, накази не віддавав, був простим солдатом, і зовсім незрозуміло, чому з 300 солдатів, які були на пагорбі, арештували саме Марківа", - зазначив захисник.

Читайте такожСуд Італії почне розгляд справи українського нацгвардійця Марківа 6 липня - адвокат

Звинувачення проти Марківа грунтуються на свідченнях журналістів - француза Вільяма Рогелона, який перебував на Донбасі разом із Роккеллі і дістав поранення того дня, а також італійських журналістів, які спілкувалися з Віталієм телефоном.

За словами адвоката, "він сказав їм одне, а журналісти переповіли зовсім інше. Вони спитали - можемо під’їхати? Він сказав - не їдьте сюди, тут стріляють повсюди. Це зрозуміло, бо йде війна. Карабінери інтерпретували ці слова як "я стріляв в усіх неозброєних громадян". На основі цього проти нього побудували справу, інших доказів немає. Це просто абсурд".

Суд над Віталієм Марківим почнеться 6 липня в італійському місті Ассізі.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року.

17 липня суд у місті Павіа провів попередній допит Марківа.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.