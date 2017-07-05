Гвардійця Марківа в Італії судять за сумнівними свідченнями двох журналістів - ЗМІ

Італійські обвинувачення бійця Нацгвардії Віталія Марківа базуються на свідченнях двох журналістів, які нібито спілкувалися з бійцем після загибелі фотографа Андреа Роккеллі, у смерті якого власне й звинувачують українця. Інших доказів у справі немає.

Про це свідчать матеріали справи проти Марківа, які отримала ТСН.

При цьому українського бійця вперто називають "добровольцем", а надто "волонтером, який став командиром", хоча Марків офіційно перебуває у лавах Національної гвардії України. Ще одна італійська журналістка, зазначена у матеріалах проти українця, каже, що "немає нічого дивного, оскільки на той час було занадто мало офіційних солдат, тому дуже просто ставало так, що останній прибувший волонтер ставав начальником підрозділу".

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"…Він брав участь разом з іншими невизначеними особами у напіввійськових неофіційних формуваннях, які співпрацювали з офіційними Збройними силами України, задіяними для боротьби з сепаратистськими угрупуваннями на території українського Донбасу, а саме в м. Слов'янськ починаючи з березня 2014 року. Маючи базою позиції на схилі "Карачун" і керуючись умисною кримінальною метою спровокував смерть італійського громадянина Андреа Роккеллі, використовуючи проти останнього (і проти всіх тих, з ким останній проводив фоторепортаж на місцевості) спочатку багаточисленні постріли з вогнепальної зброї, а потім, після того як Роккеллі сховався у невеликому яру, з метою врятувати своє життя, випустив 20 пострілів з міномета по його сховищу, прицілюючись таким чином, щоб точніше вразити ціль, і потрапити в Андреа Роккеллі, який внаслідок цього був вбитий разом зі своїм російським колегою Андрієм Мироновим, а також важко поранити французького журналіста Вільяма Ровелона та інших двох осіб української національності, яких немає змоги ідентифікувати. Маючи в якості обтяжуючих обставин надзвичайну жорстокість та беручи до уваги тип зброї, який використовувався, щоб поцілити в безпорадну людину (яка відійшла і намагалась сховатись в яру), а також кількість пострілів та калібр озброєння, використаний в Україні 24 травня 2014 року…", - йдеться у справі.

При цьому відомо, що Марків перебував у двох кілометрах від місця загибелі італійця і не мав зброї, яка б дострелила до локації, на якій знаходився фотокор.

Свідки стверджують, що журналіст Марчелло Фаучі підтримував з Марківим зв'язок у Facebook. Фаучі стверджує, що нібито через соцмережі дізнався про те, що Марків вступив до лав батальйону. А про свою причетність до вбивства італійського фотокора українець нібито самостійно підтвердив у інтерв'ю. Також як доказ наводиться те, що Марків є у списку друзів у соцмережі свідків у справі – Фаучі та Морані.

"Завдяки розслідуванню оперативної групи з Мілану було з'ясовано що Віталій Марків проживав в Італії, а саме в містечку Толентіно (регіон Марке), де й зараз проживають його батьки, до січня 2014 року, після чого, дізнавшись про сутички на площі Майдан, він вирушив до України, і не тільки це: оперативна група з'ясувала, що особа має українське громадянство, і це пояснює його володіння італійською мовою", - зазначається у матеріалах.

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У матеріалах обвинувачення наводяться розшифровки прослуханих розмов батьків Марківа:

"Згідно з прослуховуванням деяких телефонних розмов стає ясним, що він брав участь у зіткненнях на Майдані (дзвінок від 6 травня 2017 року), в якому мати підозрюваного Оксана, в розмові стверджує наступне: "Віталік вже тоді, на Майдані, мені казав, що треба ходити з гранатою, щоб уникнути в'язниці… Він казав, що вони залишали собі на всяк випадок резервну гранату, щоб уникнути ув'язнення"; оперативне прослуховування підтвердило, що підозрюваний й зараз задіяний у військових операціях.

Це випливає з розмови від 2 травня 2017 року між вітчимом Марківа з братом:

Брат: "Як там твій син? Як йому там?"

Вітчим: "Він б'ється на війні, там стріляють, місяць він вдома, і інші три на фронті, зараз він навчається в академії, щоб стати офіцером, тому він завжди в напрузі... зараз не знаю, чи приїде він у червні... але там вони не граються... там стріляють щоб стріляти,... Там снайпери, якщо ти неуважний, знесуть тобі голову тільки так... всі снайпери... але ж він сам собі таке вибрав..."

На основі телефонного дзвінка від 27 квітня 2017 року стає зрозумілим, як Віталій Марків став командиром підрозділу. В цій розмові мати підозрюваного розповідає своїй співрозмовниці: "Він мені каже: мама, поведінка солдат завжди залежить від поведінки командувача. Як таке можливо, що мої солдати не п'ють і не стріляють один в одного? Тому що повинна бути дисципліна і гарний приклад. Тільки після цього можеш вимагати щось від них"".

Зазначається, що суд над Марківим відклали на невизначений термін, оскільки українець відмовився від державного адвоката, а його новому захиснику необхідно ознайомитись з матеріалами. Прокурор вимагає тримати Марківа під вартою, оскільки той, по поверненню в Україну, може повернутись на фронт. Родина Марківа і дипломати відмовляються від контактів з пресою, оскільки бояться нашкодити справі. Навіть до початку суду над українцем італійська преса вже називає українця вбивцею.