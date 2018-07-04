На Херсонщині жінка намагалася продати свого сина, щоб купити хату

Вона пояснила, що не хоче виховувати сина, а в подальшому, за її словами, зможе народити ще, якщо захоче.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали жінку, яка за 210 тис. грн намагалася продати свого тримісячного сина.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Згідно з інформацією, на виручені кошти жінка планувала придбати будинок. Наразі дитина знаходиться в обласному дитячому будинку. З хлопчиком все гаразд.

"Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, отримали інформацію, що 26-річна жителька Скадовського району планує продати свого сина. Поліцейські встановили, що до пошуку потенційного покупця жінка залучила своїх знайомих, які допомогли їй знайти «клієнта» в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Як розповів т.в.о. начальника обласного главку поліції Микола Цап, жінка передала дитину разом з документами та речами. Також вона написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тис. грн.

"Поліцейські з’ясували, що затримана - раніше судима, вела асоціальний спосіб життя. Жінка пояснила, що хотіла продати сина, аби на виручені кошти придбати будинок. Також вона пояснила, що не хоче виховувати сина, а в подальшому, за її словами, зможе народити ще, якщо захоче", - повідомили поліцейські.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини"). Жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Найближчим часом їй буде повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення та обрано відносно неї запобіжний захід. Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.