У Хмельницькому матір хотіла продати двох своїх дітей, третя ще мала підрости - її чекала така ж доля (фото)

Жінка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя.

Мати трьох дітей намагалася продати двох старших за 35 тисяч доларів. Крім того, зловмисниця зізналася, що наймолодшого вона планувала продати через півроку, коли той підросте.

Правоохоронці дізналися, що 27-річна жінка підшукує покупця для продажу 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, передає прес-служба Нацполіції.

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Поліція затримала фігурантку під час отримання коштів за власних дітей. Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя. У зв’язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав.

"Проте зловмисниця, аби випередити органи опіки, вирішили продати дітей за 35 тисяч доларів США. Також фігурантка зізналася, що третю дитину, наймолодшу, вона планувала продати через півроку, коли трохи підросте", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Малолітні діти передані поліцейськими до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.

Як повідомляв УНІАН, на Черкащині породілля намагалася продати власне немовля за 5 тисяч доларів. 29-річну горе-матір правоохоронці затримали просто на порозі пологового будинку в момент передачі грошей за дитину.