У Запоріжжі матір намагалася продати власного сина за 50 тисяч гривень

Жінку затримали відразу після передачі їй грошей за дитину, наразі вона перебуває в СІЗО.

Співробітники поліції Запорізької області затримали жінку, яка планувала продати свого неповнолітнього сина.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Зокрема, вчора, 14 червня, поліцейські затримали жительку Запоріжжя (1969 року народження), яка запропонувала громадянці купити у неї її неповнолітнього сина (2003 року народження). Зловмисниця хотіла за дитину 50 тис. грн.

«Затримано жительку Запоріжжя, 1969 року народження, яка за грошову винагороду в сумі 50 тис. грн продала власного сина віком 15 років», - повідомив заступник начальника відділу по боротьбі з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Запорізькій області Дмитро Клименко.

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Жінку затримали відразу після передачі їй грошей за дитину, наразі вона перебуває в СІЗО.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у Facebook, що ця мати продавала свого «хлопчика-інваліда за 50 000 гривень в .. трудове рабство».

«Щоб, цитую «купити на отримані гроші землю і зайнятися бізнесом і щоб не претендував на її квартиру коли виросте», - пише міністр.

Він також додав, що це єдина дитина в жінки.

За даними поліції, затриману неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками обов'язків із вихованню дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом спроби продажу дитини відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

Правоохоронці також зазначають, що співробітники ювенальної превенції поліції Запорізької області передали хлопчика до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Черкасах мати продала немовляти за $5 тисяч прямо на порозі пологового будинку.