У Луганській області через обстріли бойовиків поранено 2 жителі, знеструмлена Трьохізбенка

Як повідомили в прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля, за минулу добу терористи 43 рази обстріляли населені пункти.

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В Щасті в результаті мінометного і артилерійського обстрілів поранено осколками 2 місцевих жителів - 37-річний чоловік та 53-річна жінка. Обидвоє доставлені в міську лікарню. Стан поранених задовільний, загрози життю немає.

Один з артилерійських снарядів влучив в будівлю районної електромережі. Всередині нікого з працівників не було. Сама будівля сильно пошкоджена.

Крім того, під обстріл також потрапили населені пункти: Кримське, Трьохізбенка, Вільхова та Станиця Луганська.

У Трьохізбенці мінометним обстрілом бойовики перебили високовольтну лінію, селище знову залишився без електрики, при тому, що вночі там було 27 градусів морозу. Ремонтні бригади вже виїхали на місце, оскільки ЛЕП пошкоджені на контрольованій Україною стороні, протягом дня Трьохізбенка повинна бути зі світлом.

Найбільш складна ситуація залишається в Станиці Луганській. Протягом вчорашнього дня і минулої ночі тут йшли ближні бої із застосуванням автоматичної зброї, гранатометів і мінометів. Кулями і осколками пошкоджено 7 житлових будинків на вул. Крупської та Радянській. 4 грудня о 22 годині Станицю обстріляли з "Градів". На вулицях Букаєва, Ломоносова та Лебединського пошкоджено 8 будинків, зруйновано будівлю податкової інспекції. Відновити пошкоджений учора газопровід поки не вдалося, а якщо врахувати, що бойовими діями були перебиті ЛЕП, Станиця Луганська, селища Валуйское, Вільхова, Макарове і Малинове станом на сьогоднішній ранок залишаються без світла, централізованого водопостачання та теплопостачання.