За добу в зоні АТО загинули троє мирних жителів, ще троє поранені

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. За добу на Донбасі зафіксовано 55 обстрілів бойовиками позицій сил АТО. Вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем.

"Артилерія сил АТО, у відповідь на обстріли з боку бойовиків, виконала 31 вогневий удар по їхніх позиціях", підкреслили в прес-центрі.

"Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцевському, Донецькому та Маріупольському напрямках", - підкреслюється в повідомленні.

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За даними прес-центру, у зоні обстрілів з боку бойовиків опинилися населені пункти : Станично-Луганське, Сокольники, Старий Айдар, Вільхове, Щастя , Макарове, Нижнє, Славне, Тоненьке, Новокалинове, Красногорівка, Авдєєвка, Пєскі, Гранітне, Дебальцево, Вуглегірськ, Орлово-Іванівка, Камишеваха, Нікішине, Петрівка, Редкодуб, Новоласпа, н.п. Богданівка, Ольгинка, Новотроїцьке, Трудівське, Кримське.

Під Маріуполем двічі був обстріляний населений пункт Чермалик.