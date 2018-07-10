Поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів організації С14

Слідчі дії проводяться у справі щодо нападу на табір ромів у Голосіївському парку Києва.

Поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура.

Про це повідомляють користувачі Facebook.

Зокрема, Маркіян Яциняк написав: "Опера проводять незаконний обшук у координатора C14 Сергія Мазура. Прямо вдома. Вломились до квартири. Показали липовий папірець. Жодної ухвали суду, слідчих на місці немає, не вказано групу слідчих із дозволом на обшук. Ніхто не каже, в якій якості, по якому провадженню".

Сторінка "Національного центру правозахисту" веде стрім з-під будинку Мазура у Борисполі. Судячи з відео, поліція має запитання до Мазура через напад на ромський табір у Голосіївському лісопарку Києва.

На місці зібралося близько 50 активістів, які намагаються встановити офіційні підстави для обшуку.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство».

7 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що у справі про розгін табору ромів на Лисій горі у Києві поліція оголосила низку підозр.