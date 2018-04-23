Правозахисники засудили розгром активістами циганського табору в Києві

Правозахисники закликали провести "ретельне розслідування" дій активістів та вжити заходів щодо зменшення випадків "розпалювання міжетнічної ворожнечі".

Українська Гельсінська спілка засудила дії активістів організації С14, які спалили табір ромів у Києві.

Відповідна заява правозахисників опублікована на сайті організації.

У Спілці вважають, що руйнування поселення ромів грубо порушує права людини, а переслідування його мешканців є неприпустимим, оскільки розпалює міжетнічну нетерпимість.

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Окрім цього, УГСПЛ закликала керівництво Голосіївської райдержадміністрації провести ретельне розслідування дій праворадикалів С14, надати належну оцінку їхньої відповідності законодавству та негайно вжити заходів щодо зменшення випадків розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Гельсінська спілка нагадала, що 17 квітня за участю активістів відбувся антиромський "рейд" на центральному залізничному вокзалі Києва, під час якого у представників цієї національної меншини перевіряли квитки та змушували їх прибирати.

Як повідомляв УНІАН, активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва.

Раніше стало відомо, що у центрі Києва на залізничному вокзалі табір циган оселився прямо в залі очікування.